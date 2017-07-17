В Архангельской области нашли двух браконьеров, которые незаконно ловили горбушу

Двух жителей областного центра задержали транспортные полицейские в результате проведения профилактических рейдовых мероприятий в акватории реки Куя Приморского района Архангельской области.

Злоумышленники ловили рыбу в месте миграции к нересту и использовали при этом 30-метровую сеть, в которую попалось с десяток горбуши. Разрешения на вылов рыбы граждане не имели.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело за незаконную добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Максимально наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Транспортная полиция напоминает о том, что если Вы стали жертвой преступления или правонарушения, а также, если являетесь свидетелем преступления либо иного правонарушения, совершаемого на объектах транспорта, необходимо сообщить об этом в дежурную часть Архангельского ЛО МВД России на транспорте (8182) 67-28-02.