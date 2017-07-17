Прокуратура Архангельской области проверяет законность приговора по делу Хуторянского и Тараканова

18 июля Плесецкий районный суд постановил, что Николай Хуторянский и Анатолий Тараканов, ранее обвинённые в махинациях с лесом, оправданы в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.

Напомним, что экс-депутат облсобрания Николай Хуторянский обвинялся в том, что в 2011 году, возглавляя лесозаготовительную организацию ООО «Нива», под видом проведения научного исследования получил разрешение и организовал проведение рубки лесных насаждений на участке, где для иных, не связанных с наукой, целей рубка запрещена в силу качественных характеристик леса. Ущерб лесному фонду Российской Федерации от его махинаций составил более 18 миллионов рублей.

Тараканов обвинялся в пособничестве Хуторянскому, - он готовил для него проект экспериментальной рубки и отчёт об авторском надзоре – документы, обосновывающие якобы научную деятельность.

По представлениям органов прокуратуры и по инициативе судьи Верховного Суда Российской Федерации приговор об оправдании был отменен, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Оправдывая подсудимых, суд указал, что Хуторянский располагал необходимыми документами для производства рубки леса, отвечающими требованиям федерального законодательства и прошедшими государственную экспертизу, в связи с чем в его действиях отсутствует элемент «незаконности».

После изучения приговора и протокола судебного заседания будет решен вопрос об апелляционном оспаривании судебного решения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.