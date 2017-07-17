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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/25/51975.html

Происшествия

Жители помогли полиции задержать карманного вора, орудовавшего в автобусе

Жители помогли полиции задержать карманного вора, орудовавшего в автобусе
Обращение в полицию поступило в середине июля 2017 года от пассажиров одного из автобуса городских маршрутов.

Граждане сообщили, что во время движения неизвестный мужчина пытался вытащить кошелёк из сумки женщины. Бдительные пассажиры не растерялись, попросили водителя заблокировать входную дверь и удерживали злоумышленника до прибытия полиции.

Примечательно, что задержанный уже 14 раз был судим за аналогичное преступление, а освободился из мест лишения свободы совсем недавно — в марте этого года. В ходе допроса мужчина сознался в совершённом преступлении.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, а сам он заключён под стражу. У сотрудников полиции есть основания полагать, что северянин может быть причастен к совершению и других автобусных карманных краж на территории Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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