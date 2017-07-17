Жители помогли полиции задержать карманного вора, орудовавшего в автобусе

Граждане сообщили, что во время движения неизвестный мужчина пытался вытащить кошелёк из сумки женщины. Бдительные пассажиры не растерялись, попросили водителя заблокировать входную дверь и удерживали злоумышленника до прибытия полиции.
Примечательно, что задержанный уже 14 раз был судим за аналогичное преступление, а освободился из мест лишения свободы совсем недавно — в марте этого года. В ходе допроса мужчина сознался в совершённом преступлении.
Теперь против него возбуждено уголовное дело, а сам он заключён под стражу. У сотрудников полиции есть основания полагать, что северянин может быть причастен к совершению и других автобусных карманных краж на территории Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.