Северодвинская прокуратура выявила нарушения диспансеризации населения

Прокуратура проводила проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан, в ходе которой и обнаружила нарушения при проведении диспансеризации населения, в том числе детей.

Проверкой установлено, что медицинские учреждения не обладают объективными данными о количестве подлежащих диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся под опекой, в приемных семьях. Это может привести к нарушению прав несовершеннолетних указанной категории на охрану здоровья, несвоевременному выявлению заболеваний.

В большинстве случаев диспансеризация несовершеннолетних проводится формально, что противоречит установленным государством принципам приоритета охраны здоровья детей. К примеру, при наличии заболевания у ребенка врачом-специалистом выставляется диагноз, однако рекомендаций по лечению, дальнейшему наблюдению не дается.

Также прокуратура выявила факты ненадлежащего оформления медицинской документации.

Например, при диспансеризации взрослого населения не проводится анкетирование, направленное на выявление хронических заболеваний, факторов риска их развития. Результаты диспансеризации не отражаются в медицинских картах, что не позволяет в дальнейшем комплексно подходить к лечению болезни.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором города в медицинские учреждения внесено 3 представления, по результатам рассмотрения которых, 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.