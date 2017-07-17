Дело уже направлено на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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Понедельник, 24 июля, 20:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/24/51962.html
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Архангелогородца будут судить за уклонение от армии
По данным следствия, в 2012 году его отчислили из учебного заведения и отсрочка от службы перестала действовать. Целых три года — с 2013-го по 2016-й — он расписывался в повестках о явке в военкомат, но в назначенные дни никогда туда не приходил. При этом уважительных причин у парня не имелось.
В итоге следственные органы СКР возбудили уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу. Уголовный кодекс РФ предусматривает за это до двух лет лишения свободы.
Дело уже направлено на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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