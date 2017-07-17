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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/24/51961.html

Происшествия

Онежанка придавила руку сотруднице полиции

Онежанка придавила руку сотруднице полиции
Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимую 39-летнюю Зою Р. виновной в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

Установлено, что обвиняемая, систематически беспричинно посещавшая отдел полиции, 3 мая, находясь в здании местного отдела органов внутренних дел, из мести за привлечение в прошлом к административной ответственности умышленно придавила входной дверью правую руку выходившей в тот момент на улицу сотруднице полиции. В результате потерпевшей причинены травмы, расценивающиеся как легкий вред здоровью.

В ходе предварительного расследования в отношении Зои Р. судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая изменена на содержание под стражей в связи с допущенными нарушениями условий исполнения домашнего ареста.

Приговором суда с учетом опасного рецидива преступлений подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

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