В Приморском районе раскрыли угон автомобиля

23 июля около 09.00 в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что два часа назад в деревне Ляненцкое неизвестный, с применением физической силы, завладел его автомобилем и скрылся.

По горячим следам в деревне Перхачево сотрудниками полиции был задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 33-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчины в компании распивали спиртные напитки. После злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил потерпевшего подвезти его до дома. В ходе поездки он ударил водителя по голове и вытолкнул его из машины, после чего сел за руль и скрылся. Полицейским злоумышленник пояснил, что просто захотел покататься. В настоящее время похищенный автомобиль изъят сотрудниками полиции и вскоре будет передан владельцу.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ведется следствие.