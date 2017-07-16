В Шенкурском районе задержали подозреваемого в убийстве

Вечером 22 июля в частном доме в деревне Сметанино обнаружили тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота.

Областной следком возбудил уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний хозяин дома, в котором обнаружено тело.

Хозяин дома рассказал, что они со своим знакомым распивали спиртные напитки и между ними произошла ссора из-за денег, которые они должны были заработать за работы по разбору деревянного дома. В результате, он выстрелил своему гостю в живот из охотничьего ружья, а после этого позвонил фельдшеру.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Дело принято к производству Вельским отделом регионального следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.