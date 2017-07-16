В Архангельской области задержали главаря банды воров из Катунино

Четыре жителя посёлка Катунино в возрасте от 18 до 45 лет обвиняются в совершении 20 тайных хищений чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, 45-летний уроженец Амурской области создал преступную группу из несовершеннолетних, чтобы заниматься кражами на различных объектах в Архангельской области.

На протяжении 2014- 2017 годов они крали деньги, продовольственные и промышленные товаров в Холмогорском, Приморском, Виноградовском, Верхнетоемском, Шенкурском, Красноборском районах Архангельской области, причинив ущерб на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Главарь банды распределял роли, подбирал цели, выявлял наличие охранной сигнализации, размещение камер видеонаблюдения. Он управлял автомобилями, которые группа использовала для преступлений и перевозки похищенного. Члены группы использовали портативные рации для связи и специальные инструменты для взлома помещений, для конспирации — перчатки и балаклавы.

Областному следкому и органам внутренних дел удалось совместно раскрыть указанные преступления, хотя подозреваемые использовали любые средства, чтобы скрыться от следствия.

Часть похищенного была изъята, а организатор преступлений заключён под стражу. В ходе допроса обвиняемые частично признали свою вину, сообщает пресс-служба областного следственного комитета.