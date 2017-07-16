В результате пожара автомобиль значительно повреждён огнем. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёт ПЧ-43 в составе 3 человек и 1 единицы техники.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/23/51945.html
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Онежские пожарные потушили горящий автомобиль
23 июля в ночью в деревне Андозеро произошел пожар в частном автомобиле Ниссан. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 02:35.
В результате пожара автомобиль значительно повреждён огнем. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёт ПЧ-43 в составе 3 человек и 1 единицы техники.
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