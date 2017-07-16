Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом лицевых и лобных костей. Причиной таких тяжёлых травм и аварии стало то, что лихач ездил шлема и без прав, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
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Суббота, 22 июля, 17:15
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/22/51939.html
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В Котласе мотоциклист получил переломы лицевых костей
Фото пресс-службы ГИБДД
В минувший четверг 38-летний водитель мопеда Indigo, не справился с управлением и опрокинул своё транспортное средство на дорогу.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом лицевых и лобных костей. Причиной таких тяжёлых травм и аварии стало то, что лихач ездил шлема и без прав, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
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