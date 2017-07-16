В Архангельске на деревянный дом на улице Володарского сошёл со свай

Глава Ломоносовского округа Николай Боровиков сообщил, что деревянный дом 1963 года постройки был признан непригодным для проживания еще в 2015 году. Сейчас в нём зарегистрировано 29 человек, 13 квартир приватизированы, три находятся в муниципальной собственности.
— В результате схода со свай первый подъезд дома практически «лежит» на земле. На данный момент в квартирах находиться безопасно, но жить зимой будет очень холодно», — пояснил Николай Боровиков.
Для жителей пострадавшего подъезда уже ищут варианты маневренного жилья, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.