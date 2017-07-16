В Архангельске на деревянный дом на улице Володарского сошёл со свай

Жителей аварийного дома эвакуировали. 21 июля управляющая компания «Архангельск» провела дополнительное обследование состояния второго подъезда, который пострадал больше всего.

Глава Ломоносовского округа Николай Боровиков сообщил, что деревянный дом 1963 года постройки был признан непригодным для проживания еще в 2015 году. Сейчас в нём зарегистрировано 29 человек, 13 квартир приватизированы, три находятся в муниципальной собственности.

— В результате схода со свай первый подъезд дома практически «лежит» на земле. На данный момент в квартирах находиться безопасно, но жить зимой будет очень холодно», — пояснил Николай Боровиков.

Для жителей пострадавшего подъезда уже ищут варианты маневренного жилья, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.