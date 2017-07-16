Новости дня

Росгвардия Архангельской области выбрала лучшего шахматиста

В Котласе мотоциклист получил переломы лицевых костей

В Архангельске на деревянный дом на улице Володарского сошёл со свай

Игорь Орлов поздравил работников торговли с профессиональным днём

Мобильная версия 16+

Суббота, 22 июля, 17:15

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/22/51938.html

Происшествия

В Архангельске на деревянный дом на улице Володарского сошёл со свай

В Архангельске на деревянный дом на улице Володарского сошёл со свай
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Жителей аварийного дома эвакуировали. 21 июля управляющая компания «Архангельск» провела дополнительное обследование состояния второго подъезда, который пострадал больше всего.

Глава Ломоносовского округа Николай Боровиков сообщил, что деревянный дом 1963 года постройки был признан непригодным для проживания еще в 2015 году. Сейчас в нём зарегистрировано 29 человек, 13 квартир приватизированы, три находятся в муниципальной собственности.

— В результате схода со свай первый подъезд дома практически «лежит» на земле. На данный момент в квартирах находиться безопасно, но жить зимой будет очень холодно», — пояснил Николай Боровиков.

Для жителей пострадавшего подъезда уже ищут варианты маневренного жилья, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Сегодня 14:46

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Два социальных дома на Московском проспекте в Архангельске примут первых жителей в октябреСегодня 12:04

Архангельские автотранспортники обратились к бизнес-омбудсмену с открытым письмомВчера 11:03
5 комментариев

В Архангельской области пройдут дожди и грозыВчера 08:49

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?Позавчера 17:22
7 комментариев

Архангельский ЗАГС: разводятся реже, женятся чащеПозавчера 14:40
2 комментария

Происшествия

В Котласе мотоциклист получил переломы лицевых костейСегодня 15:30

В лесном массиве под Архангельском нашли боеприпасыСегодня 11:06

Житель Мирного осужден за наркопреступлениеВчера 15:13

В Котласском районе раскрыта серия краж из дачных домовВчера 14:12

Плесецкий депутат использовал подложное водительское удостоверениеВчера 14:04

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Игорь Орлов поздравил работников торговли с профессиональным днём

В Новодвинске проверяют благоустройство дворовых и общественных территорий

Два социальных дома на Московском проспекте в Архангельске примут первых жителей в октябре

Пенсионерам Поморья рассказали, как не стать жертвами мошенников

В большинстве районов Архангельской области пройдут дожди

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

Котлас – важный узел авиасообщений

ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов

В Котласе мотоциклист получил переломы лицевых костей

В лесном массиве под Архангельском нашли боеприпасы

Житель Мирного осужден за наркопреступление

В Котласском районе раскрыта серия краж из дачных домов

Росгвардия Архангельской области выбрала лучшего шахматиста

Новодвинцам обещают новое футбольное поле

Архангелогородец отправится на первенство мира по гребле на байдарках и каноэ

Стрелки их Архангельской области привезли четыре медали с чемпионата мира

Архангельский клуб «Водник» подал заявку на Кубок мира-2017

В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова

Новодвинцев приглашают принять участие в «Ночи искусств»

В Архангельске в день ВМФ заработает "Мобильный музей"

Москва увидит работы художника Сергея Сюхина

В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru