Житель Мирного осужден за наркопреступление

Исакогорский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого жителя г. Мирный Арсена Р. виновным в приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта в крупном размере.

Установлено, что обвиняемый с целью незаконного приобретения наркотического средства, заказав его через Интернет и получив сведения о месте нахождения, в ночь с 14 на 15 марта 2017 г. извлек из тайника-закладки наркотическое средство в крупном размере, общей массой 20,39 грамма и хранил его в салоне своего автомобиля до момента пресечения его преступных действий сотрудниками полиции, а именно до обнаружения и изъятия наркотика в ходе личного досмотра на посту ДПС ГИБДД УМВД России по Архангельской области, расположенном на автодороге М-8 Холмогоры.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.