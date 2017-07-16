В Котласском районе раскрыта серия краж из дачных домов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина – был задержан. Установлено, что похищенное злоумышленник сдавал в пункт приема металлолома.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. У полиции есть основания полагать, что злоумышленник причастен к ряду аналогичных преступлений на территории Котласского района.