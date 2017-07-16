В Котласском районе раскрыта серия краж из дачных домов В конце июня начале июля в дежурную часть ОМВД России «Котласский» обратилось несколько владельцев дач, расположенных в садовых товариществах. По словам потерпевших, неизвестный злоумышленник проникал в их дома и похищал электрический кабель и телевизионные приставки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина – был задержан. Установлено, что похищенное злоумышленник сдавал в пункт приема металлолома. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. У полиции есть основания полагать, что злоумышленник причастен к ряду аналогичных преступлений на территории Котласского района. Нашли ошибку? Выделите текст,

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