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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/21/51922.html

Происшествия

Плесецкий депутат использовал подложное водительское удостоверение

Плесецкий депутат использовал подложное водительское удостоверение
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Собрания депутатов МО «Обозерское» Плесецкого района. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Следствием и судом установлено, что 9 января 2017 года сотрудник ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району остановил автомобиль под управлением обвиняемого, в ходе проверки документов которого подлинность водительского удостоверения вызвала сомнения. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила факт подделки документа.

В ходе допроса депутат свою вину признал и пояснил, что в один из дней июля 2016 года через сеть Интернет приобрёл за 22, 5 тысячи рублей поддельное водительское удостоверение, изготовленное на его имя, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Плесецкого судебного района ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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