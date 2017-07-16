Плесецкий депутат использовал подложное водительское удостоверение

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Собрания депутатов МО «Обозерское» Плесецкого района. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Следствием и судом установлено, что 9 января 2017 года сотрудник ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району остановил автомобиль под управлением обвиняемого, в ходе проверки документов которого подлинность водительского удостоверения вызвала сомнения. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила факт подделки документа.

В ходе допроса депутат свою вину признал и пояснил, что в один из дней июля 2016 года через сеть Интернет приобрёл за 22, 5 тысячи рублей поддельное водительское удостоверение, изготовленное на его имя, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Плесецкого судебного района ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.