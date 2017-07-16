В Лешуконском районе двое детей погибли при пожаре по вине матери

Мать погибших детей получила год колонии-поселения. Приговор Лешуконского районного суда вступил в законную силу.

Трагедия произошла 23 марта в деревянном доме в деревне Березник. В тот момент в доме находились только четырёхлетний мальчик и его трёхлетняя сестра.

По информации следствия, мать уходила на работу и не затушила сигарету, что и стало причиной возгорания. Сначала загорелись бумажные обои, затем картон, которым была отделана стена дома. Помещение заполнилось дымом, а дети умерли от отравления угарным газом.

Мать погибших признала свою вину на суде. Ей назначили год в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.