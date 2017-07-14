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Четверг, 20 июля, 21:23
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/20/51910.html
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В Архангельске загорелась мебельная фабрика
Возгорание произошло в производственных помещениях фабрики «Северная Двина». Огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров.
Склады располагаются на улице Дачной, 74. В тушении приняли участие несколько расчётов в составе 34 человек. Пожар, начавшийся около 15:00, удалось локализовать только в 16:52, сообщили в региональном управлении МЧС.
В настоящее время устанавливается сумма ущерба и причина ЧП, сообщает Регион 29.
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