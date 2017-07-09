За вождение в пьяном виде новодвинец получил реальный срок

При вынесении приговора судом учтены отрицательные характеристики личности осужденного, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности и освобожден условно-досрочно от отбывания наказания, а также имел непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Окончательное наказание по совокупности приговоров ему назначено в виде лишения свободы на 5 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься детальностью, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.