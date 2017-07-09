За вождение в пьяном виде новодвинец получил реальный срок

Мировой судья судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 38-летнего жителя Новодвинска Эдуарда К. виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.

При вынесении приговора судом учтены отрицательные характеристики личности осужденного, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности и освобожден условно-досрочно от отбывания наказания, а также имел непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Окончательное наказание по совокупности приговоров ему назначено в виде лишения свободы на 5 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься детальностью, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.