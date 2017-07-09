Новодвинские полицейские поймали молодых людей с наркотиками

Вечером 18 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков у дома по улице 3-ей Пятилетки были задержаны двое нигде не работающих местных жителей 1997-го и 1998-го годов рождения.

В ходе личного досмотра у одного из подозреваемых, ранее неоднократно судимого, в том числе за наркопреступление, был обнаружен сверток с веществом белого цвета.Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, изъятое вещество является наркотическим средством в крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.