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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/20/51895.html

Происшествия

Двух жителей Архангельска осудили за организацию притона

Двух жителей Архангельска осудили за организацию притона
Октябрьский районный город Архангельска признал 22-летнюю Алену М. и 26-летнего Максима Р. виновными в организации занятия проституцией, а также вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.

С 1 января по 18 февраля 2016 года обвиняемые по предварительному сговору создали притон для занятия проституцией и обеспечивали его постоянное функционирование и предоставляли помещение.

В притоне «работало» пять девушек, две из них не достигли на тот момент совершеннолетнего возраста. Суд назначил Максиму Р. 5 лет в исправительной колонии общего режима, а Алёне М. - 4 года с отсрочкой, пока её ребёнок не достигнет 14-летнего возраста.

Приговор суда в законную силу не вступил. Расследованием этого уголовного дела занимался территориальный отдел СУСК России по Архангельской области и НАО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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