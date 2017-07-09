В Вельске задержали мужчину, перебрасывающего мобильные заключённым ИК-14

Сотрудники исправительной колонии вовремя предотвращали попытку передачи осуждённым запрещённых предметов.

Днём 18 июля к территории колонии на автомобиле подъехал гражданин, намеревавшийся доставить на режимную территорию сотовые телефоны. Но благодаря бдительности личного состава дежурной смены и оперативного отдела ИК-14 он был задержан именно в тот момент, когда пытался перекинуть через ограждение несколько свёртков с мобильными телефонами.

Всего в свёртках обнаружили 10 мобильных телефонов. Против нарушителя составлен протокол об административной ответственности, а в учреждении по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.