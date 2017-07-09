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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/19/51888.html

Происшествия

В Архангельске задержали водителя без прав и нашли при нём наркотики

В Архангельске задержали водителя без прав и нашли при нём наркотики
19 июля около трёх часов ночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Исаскогорский округ и заметил на улице Дрейера подозрительный автомобиль.

Автомобиль BMW двигался, нарушая правила дорожного движения и наряд начал преследование иномарки. На требования остановиться водитель BWM не отреагировал и началась погоня.

В итоге экипаж Росгвардии блокировал преследуемый автомобиль. В салоне находилось двое нетрезвых мужчин 1983 и 1985 годов рождения. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель уже был лишён водительских прав.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены пакетики с неизвестным веществом, которое было направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской области .

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