В Архангельске задержали водителя без прав и нашли при нём наркотики

19 июля около трёх часов ночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Исаскогорский округ и заметил на улице Дрейера подозрительный автомобиль.

Автомобиль BMW двигался, нарушая правила дорожного движения и наряд начал преследование иномарки. На требования остановиться водитель BWM не отреагировал и началась погоня.

В итоге экипаж Росгвардии блокировал преследуемый автомобиль. В салоне находилось двое нетрезвых мужчин 1983 и 1985 годов рождения. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель уже был лишён водительских прав.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены пакетики с неизвестным веществом, которое было направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской области .