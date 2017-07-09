Полицейские Архангельска нагрянули в "наливайку"

В Архангельске сотрудники полиции выявили факты продажи алкогольной продукции в нарушение установленных временных ограничений в двух торговых павильонах, принадлежащих одному индивидуальному предпринимателю.

Проверка была организована в связи с поступившими заявлениями от жителей Ломоносовского округа. Граждане сообщили, что около торговых точек в вечернее и ночное время наблюдают нетрезвых людей, нарушающих общественный порядок. В ходе специально организованного рейда данная информация нашла свое подтверждение. Полицейские поздним вечером зафиксировали факты продажи алкоголя в обоих павильонах.

В отношении продавцов и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа.