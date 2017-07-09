Сотрудники МЧС попались на взятках

Следственными органами двум сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы Архангельска Главного управления МЧС России по Архангельской области предъявлены обвинения в совершении преступлений коррупционной направленности.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, вымогательствевзятки и даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в 2016 году сотрудниками ГУ МЧС России по Архангельской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности в высшем учебном заведении областного центра, которые те предложили устранить путем производства расчёта пожарных рисков через аффилированного обвиняемым индивидуального предпринимателя.

В последующем руководство учреждения высшего профессионального образования было вынуждено заключить с аффилированным обвиняемым лицом гражданско-правовые договоры по расчету пожарных рисков на сумму взятки для придания ей законного вида, а обвиняемые получили через посредника первую часть взятки в сумме 400 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, один из сотрудников ГУ МЧС России по Архангельской области, в 2015 и 2016 годах потребовал от своего подчиненного сотрудника, передать ему взятку в виде денег на общую сумму 100 тысяч рублей, за принятие расчетов пожарных рисков по помещениям торгового центра, расположенного в Соломбальском округе города Архангельска, и частного детского сада в областном центре, выполненных родственником последнего, на что подчиненный сотрудник ГУ МЧС России по Архангельской области вынужден был согласиться, желая обеспечить свое беспрепятственное прохождение службы и одновременно помочь своему родственнику в дальнейшем развитии бизнеса.

Подозреваемые в получении и даче взятки задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального следкома.

В ходе допросов один из подследственных признал свою вину, и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй сотрудник ГУ МЧС России по Архангельской области, не признавший вину в инкриминируемых ему преступлениях, содержится под стражей. Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения составила 1 млн 800 тысяч рублей.