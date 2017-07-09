Житель Холмогор получил 15 лет за жесткое убийство

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю Холмогорского района. Он признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2016 года в доме в селе Холмогоры обвиняемый на почве личных неприязненных отношений в процессе совместного употребления спиртных напитков нанес не менее 53 ударов руками, ногами, а также колюще-режущими предметами и предметами обстановки 52-летнему хозяину квартиры. Через непродолжительное время от полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

При допросах обвиняемый пояснил следователю, что во время застолья в гостях у потерпевшего ему показалось, что в квартиру зашел преступник, и они вместе с другом стали того избивать. Удары наносили руками, ногами, ножом, стулом, палкой и т.п. Через некоторое время он заметил, что хозяин квартиры куда-то ушел, а «преступник» не подавал признаков жизни. Затем он ушел к себе домой. В последующем при задержании сотрудники правоохранительных органов ему сообщили, что убитым оказался его друг.

В ходе следствия в отношении обвиняемого проведена психолого- психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой он признан вменяемым.

В ходе допроса в суде он признал свою вину частично, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.