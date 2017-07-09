В Холмогорском районе молния сожгла дом с вековой историей Вчера по всей области прошли грозы и град. В деревне Дальнее Холмогорского района молния стала причиной пожара в частном доме и многочисленных сбоев в электросчётчиках у жителей села. Пожар начался из-за попадания молнии в сырые провода: хозяина в этот момент не было дома, поэтому возгорание заметили слишком поздно. Здание 1915 года постройки сгорело дотла, но на соседние строения огонь не перекинулся, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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