14-летний водитель мотоцикла Racer не справился с управлением и сбил шестилетнего велосипедиста.
В результате аварии мальчик получил травму плеча и ушибы, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
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Вторник, 18 июля, 20:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/18/51863.html
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Подросток на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика в Онежском районе
Несчастный случай произошёл 16 июля в посёлке Малошуйка.
14-летний водитель мотоцикла Racer не справился с управлением и сбил шестилетнего велосипедиста.
В результате аварии мальчик получил травму плеча и ушибы, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
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