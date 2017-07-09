В Поморье более 50 человек задержаны за попытку передачи осуждённым запрещённых предметов

Областная УФСИН постоянно пресекает доставку отбывающим наказание гражданам предметов, которыми она не имеют права пользоваться, находясь в местах лишения свободы.

С начала 2017 года ими было изъято 580 телефонов. Кстати, эта цифра с каждым годом уменьшается — профилактической работы даёт результаты. Чаще всего передать сотовые пытаются посредством перебросов.

Кроме мобильных телефонов осуждённым пытаются доставить наркотики и алкоголь, а также деньги. УФСИН изъял 69 граммов наркотиков, 13,5 литров спирта и 600 рублей наличных за первое полугодие 2017 года.

Обычно такие предметы попадают в учреждение в посылках и бандеролях и порой упакованы самыми изощрёнными способами.

С начала 2017 за попытки передачи запрещённых предметов было задержано 54 человека, и 42 из них уже привлечены к административной ответственности.

Областная УФСИН напоминает, что за передачу осуждённым запрещённых предметов, веществ или продуктов питания, грозит наложение административного штрафа от трёх до пяти тысяч рублей, а за передачу наркотических средств правонарушителю грозит и уголовная ответственность.