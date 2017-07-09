В Онежском районе погиб рабочий

15 июля днем на территории производственной базы индивидуального предпринимателя, расположенной в поселке Кодино Онежского района, при накачке камеры на грузовом автомобиле «Урал» произошло разбортирование колеса.

По инерции диски отскочили на 41-летнего рабочего, который от этого ударился головой об стену. Пострадавший скончался от полученной травмы головы до прибытия борта санавиации, несмотря на оказанную фельдшером медицинскую помощь. По данному факту следственным отделом по городу Онеге Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, с диска слетели кольца, включая стопорное, вследствие чего произошло разбортирование колеса, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки принять процессуальное решение.