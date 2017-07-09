Дело о нетрезвом ДТП на Окружном шоссе будет передано в суд

Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Дмитрия А., обвиняемого в нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 15 сентября 2016 года, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015 с неисправной тормозной системой по Окружному шоссе в сторону ул. Дачной утратил контроль за движением управляемого им транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110.

В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, на его автомобиль с целью обеспечения гражданского иска потерпевшего о взыскании морального вреда наложен арест, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.