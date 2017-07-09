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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/18/51854.html

Происшествия

Призывник оскорбил в военкомате врача-афроамериканца

Призывник оскорбил в военкомате врача-афроамериканца
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении публичного действиях, направленных на возбуждение в обществе ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы.

По версии следствия, 13 апреля 2017 года в помещении военного комиссариата Архангельской области по Приморскому, Соловецкому районам и Новодвинску подозреваемый, испытывая личную неприязнь к представителям определенных рас, в присутствии посторонних лиц высказал выражения, возбуждающие ненависть и вражду, в адрес врача медкомиссии, который является уроженцем африканского государства, а также всех представителей его расы.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил, что является приверженцем нацистских идей.

Примечательно, что в ближайшее время подозреваемый не сможет пройти военную службу, так как является подследственным по уголовному делу о хищениях чужого имущества, которое расследуют региональные органы внутренних дел, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области.

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