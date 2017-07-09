В Санкт-Петербурге задержан еще один подельник Пеункова

В городе Санкт- Петербурге сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области задержан 41-летний уроженец города Архангельска, который в 2013 году следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу был объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, разысканный вошел в состав «силового» подразделения организованного преступного сообщества, созданного бывшим депутатом Архангельского областного Собрания депутатов Алексеем Пеунковым.

Напомним, что в 2009- 2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его применения, принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем - к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела он скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и в трех эпизодах принуждения к совершению сделок.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО при оперативном сопровождении РУФСБ России и УМВД России по Архангельской области.