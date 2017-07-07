Прибыв на место, огнеборцы вскрыли дверь в квартиру и обнаружили источник запаха — на кухне горел духовой шкаф. Пока они ломали входную дверь и проходили на кухню, хозяин квартиры безмятежно спал в соседней комнате.

Спасатели разбудили мужчину, вывели его на свежий воздух и разобрались с огнём. Позже хозяин квартиры рассказал, что он поставил в духовку мясо и решил вздремнуть, пока ужин готовится. В результате мясо готовилось на несколько часов больше, чем нужно, и стало причиной возгорания. Большого пожара не случилось только потому, что духовой шкаф стоял на несгораемом основании.

Квартира практически не пострадала, а вот духовку придётся выбросить и на кухне необходимо провести косметический ремонт, сообщает сайт arh112.ru.