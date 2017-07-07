В Коряжме ребенок выпал из окна

По данному факту отделом дознания отдела полиции по г.Коряжме возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", которое по нашей инициативе передано прокурором в производство следственных органанов Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку и упал вниз. С различными травмами, характерными для падения с высоты, малолетний пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, где находится по настоящее время, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Следственное управление предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей. Родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических последствий не только на улице или вблизи водоемов, но и в домашних условиях, поскольку травмы и увечья ребенок может получить в собственной квартире. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.