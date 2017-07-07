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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/17/51835.html

Происшествия

В Коряжме ребенок выпал из окна

В Коряжме ребенок выпал из окна
8 июля вечером из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на улице Лермонтова в городе Коряжма, выпал трехлетний мальчик, оставленный без присмотра взрослых. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

По данному факту отделом дознания отдела полиции по г.Коряжме возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", которое по нашей инициативе передано прокурором в производство следственных органанов Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку и упал вниз. С различными травмами, характерными для падения с высоты, малолетний пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, где находится по настоящее время, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Следственное управление предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей. Родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических последствий не только на улице или вблизи водоемов, но и в домашних условиях, поскольку травмы и увечья ребенок может получить в собственной квартире. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

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