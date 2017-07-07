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Понедельник, 17 июля, 17:47
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/17/51834.html
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Прокуратура: факты выбросы праха из крематория не подтвердились
Прокуратурой Архангельской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по области проведены проверки по публикациям в СМИ, в которых говорится о нарушениях действующего законодательства, допускаемых АО «Память» при кремации.
Проверкой выявлены нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части отсутствия разрешительной документации на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сбора, транспортировки и утилизации отходов.
В этой связи Приморским межрайонным прокурором генеральному директору АО «Память» внесено представление, материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности направлены в Управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора по области (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
Факты размещения останков праха в пакетах вместе со строительным и иным бытовым мусором в ходе проверки не подтвердились, сообщает пресс-слуба надзорного ведомства.
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