Прокуратура: факты выбросы праха из крематория не подтвердились

Прокуратурой Архангельской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по области проведены проверки по публикациям в СМИ, в которых говорится о нарушениях действующего законодательства, допускаемых АО «Память» при кремации.

Проверкой выявлены нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части отсутствия разрешительной документации на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сбора, транспортировки и утилизации отходов.





В этой связи Приморским межрайонным прокурором генеральному директору АО «Память» внесено представление, материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности направлены в Управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора по области (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушение правил охраны атмосферного воздуха).





Факты размещения останков праха в пакетах вместе со строительным и иным бытовым мусором в ходе проверки не подтвердились, сообщает пресс-слуба надзорного ведомства.