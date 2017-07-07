Следком проверяет факты гибели людей на воде На территории Архангельской области с 14 по 16 июля 2017 года при очевидных обстоятельствах во время купания утонули 8 человек, из них двое несовершеннолетних. - 14 июля днем в реке Пинега у поселка Белогорский Пинежского района утонула 31-летняя женщина; -14 июля вечером в реке Курейка у деревни Анашкино Холмогорского района утонул 27- летний мужчина; - 14 июля вечером в реке Верхняя Тойма у одноименного села Верхнетоемского района утонул 11-летний мальчик; -15 июля утром в реке Чурьега у деревни Погост Наволочный Няндомского района утонула 30- летняя женщина; - 15 июля 2017 года днем на озере Серго у поселка Самодед Плесецкого района утонул 44- летний мужчина; - 16 июля днем в реке Уфтюга у поселка Куликово Красноборского района утонул 39-летний мужчина; - 16 июля днем в реке Вычегда у деревни Белопашино Ленского района утонула 10- летняя девочка; - 16 июля вечером в реке Виледь у деревни Нылога Вилегодского района утонула 49- летняя женщина. По данным фактам Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий и по результатам проверки принять процессуальные решения. Примечательно, что подавляющее большинство погибших взрослых на момент купания находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального СУСК. Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Нашли ошибку? Выделите текст,

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