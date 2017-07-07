Гражданин Азербайджана осужден за незаконное пересечение границы и покушение на убийство

Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 33-летнего гражданина Республики Азербайджан Акбера А. виновным в покушении на убийство и незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации.

Установлено, что в 2013 году в связи нарушением миграционного законодательства обвиняемый был выдворен из Российской Федерации и уведомлен о запрете въезда на территорию России до декабря 2018 года. Находясь у себя на родине, он изменил свои фамилию и отчество, получил новый национальный паспорт, после чего в июне 2016 года незаконно въехал на территорию Российской Федерации через аэропорт «Шереметьево» в Московской области.

Кроме того, в декабре 2016 года в Архангельске в ходе ссоры обвиняемый с целью убийства нанес своему знакомому удары ножом в живот, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, однако направленный на убийство умысел до конца довести не смог, поскольку его действия были пресечены третьим лицом, а потерпевший своевременно госпитализирован.

Осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговор суда в законную силу не вступил.