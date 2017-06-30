Котласская семья пострадала в страшном ДТП на отдыхе в Турции

3 июля семья Пашинских шла на море, но на пешеходном переходе в них врезался белый микроавтобус.

Пострадавших доставили в госпитали в тяжёлом состоянии. Быстрее всех пришёл в себя 13-летний Ваня: его с ссадинами и ушибами уже выписали, сейчас он в России. Готовится к выписке и 24-летняя Маша, получившая в аварии перелом ключицы и ребра, об этом пишет портал "Правда Севера".

Тяжелее всего пришлось Татьяна Пашинской, матери двух северян. Женщина после двух операций до сих пор находится в искусственной коме. Сейчас объявлен сбор на реабилитацию Натальи: в России ей понадобится серьёзная помощь в восстановлении, возможно, ей предстоят и другие операции.

– Врачи нам пока ничего конкретно по прогнозам не говорят, меня завтра перевозят к маме в больницу в Анталию, мы в разных городах. Не факт, что дадут увидеться с ней. Врачи говорят, что ей не нужны лишние эмоции. Завтра медики меня осмотрят и скажут, смогу ли я полететь в Россию в ближайшее время, – рассказала Мария Пашинская.