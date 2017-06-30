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В Няндомском районе из-за неосторожного курения сгорел двухэтажный дом

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Пятница, 14 июля, 18:29

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/14/51805.html

Происшествия

В Няндомском районе из-за неосторожного курения сгорел двухэтажный дом

В Няндомском районе из-за неосторожного курения сгорел двухэтажный дом
13 июля вечером в посёлке Шестиозерье к жительнице одной из квартир пришли в гости родственники и знакомый. Все вместе они распивали спиртное.

Проводив гостей, хозяйка отправилась спать в комнату, а гость – на кухню. Через некоторое время женщина проснулась от запаха дыма: постельные принадлежности, где спал северянин, источали дым, а его самого уже не было в помещении.

Женщина вынесла дымящее одеяло на улицу, долго пыталась затущить в бочке с водой, а когда вернулась – горела уже не только постель, но и стены. Пенсионерка попыталась залить огонь водой из ведра, но потерпела неудачу. Она выбежала на улицу и предупредила о пожаре свою соседку, которая успела вынести из своей квартиры ценные вещи.

Дом сгорел полностью. Пострадавших нет. Погорельцы на время переехали к своим родственникам. К пожару привела неосторожность гостя при курении, сообщает arh112.

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