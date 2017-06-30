В Архангельске хозяин собаки выплатил 20 тысяч рублей девочке, которую покусал его пёс

В феврале этого года 14-летняя девочка возвращалась домой из школы и на неё напал и укусил пёс. Хозяин был неподалеку, он держал собаку на поводке, но без намордника.

Девочка рассказала о случившемся родителям, те обратились за помощью в детскую больницу и в полицию.

Хозяин собаки нарушил правила выгула: согласно действующему областному законодательству выгул собак (за исключением декоративных пород) без намордников и поводков, кроме нахождения в специально отведенных местах для выгула, запрещается. По решению суда в пользу ребенка взыскано 20 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.