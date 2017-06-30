Новости дня

Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям

Котласская семья пострадала в страшном ДТП на отдыхе в Турции

В Архангельске отремонтировали центральную улицу

В Няндомском районе из-за неосторожного курения сгорел двухэтажный дом

Мобильная версия 16+

Пятница, 14 июля, 18:30

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/14/51801.html

Происшествия

«Водоканал» получил штраф за загрязнение Северной Двины

«Водоканал» получил штраф за загрязнение Северной Двины
В ходе проверки эконадзор выявил нарушение природоохранного законодательства в Архангельске. В Северную Двину через врезки в дренажно-ливневую канализацию в районе Кафедрального Собора и улицы Адмирала Кузнецова сбрасывали неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды.

После внесения директору МУП «Водоканал» представления об устранении нарушений закона несанкционированные врезки ликвидировали, работник предприятии за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечён к дисциплинарной ответственности.

Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и нарушение правил охраны водных объектов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Сегодня 13:27

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пятилетка в нечетыре года, сегодня 14:42

Да наплевать ВОДОКАНАЛу на все эти штрафы, с населения на будущее в три раза больше вытащат.

Гость , сегодня 14:56

Эконадзор нашёл крайнего! Не понимаю причём тут Водоканал?

Гостю, сегодня 15:42

Скорей прокуратура нашла..хотя, я тоже не понимаю причём тут водоканал..если этим тгк-2 владеет

УК, сегодня 15:58

Сливают воду всякие ук, а виноват как обычно водоканал

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

К концу этого года Архангельский центр СПИД будет реорганизованСегодня 10:42
1 комментарий

Айк Аджоглян: в нашем регионе блогеров, влияющих на широкие массы, нет.Сегодня 10:05
9 комментариев

14 июля в Поморье пройдут дожди и грозыСегодня 08:54

В Архангельске заведено уголовное дело на мужчину, напавшего на врача "скорой"Вчера 15:16

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список ForbesВчера 13:55
10 комментариев

Происшествия

Котласская семья пострадала в страшном ДТП на отдыхе в ТурцииСегодня 16:04

В Няндомском районе из-за неосторожного курения сгорел двухэтажный домСегодня 15:52

В Архангельске хозяин собаки выплатил 20 тысяч рублей девочке, которую покусал его пёсСегодня 14:29

В Архангельске водитель сбил подростка и скрылся с места ДТПСегодня 13:29

50-летний архангелогородец получил штраф за создание порностраницы "Вконтакте"Сегодня 13:01

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске отремонтировали центральную улицу

Участники "Плавучего университета" помогли судну "Алдан", оставшемуся без пресной воды

По Архангельску на мотоцикле разъезжал медведь

В Поморье идут поиски новых месторождений алмазов

К концу этого года Архангельский центр СПИД будет реорганизован

«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции

Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона

АЦБК и САФУ будут совместно развивать кадровый потенциал отрасли в Арктической зоне России

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах

Бизнесмен Мильченко стал новым депутатом от "Справедливой России"

Феномен Палкина

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Котласская семья пострадала в страшном ДТП на отдыхе в Турции

В Няндомском районе из-за неосторожного курения сгорел двухэтажный дом

В Архангельске хозяин собаки выплатил 20 тысяч рублей девочке, которую покусал его пёс

В Архангельске водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

В Поморье проходит региональный чемпионат по футболу

Северодвинская школьница победила на проекте «ПатриУм»

Ещё одну медаль на первенстве России по стрельбе завоевал северодвинец Михаил Исаков

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям

В Добролюбовку поступили современные летописи

В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»

В Архангельске начала работу выставка художника-графиста Василия Вежливцева

Добролюбовка приглашает в летний читальный зал
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru