«Водоканал» получил штраф за загрязнение Северной Двины

После внесения директору МУП «Водоканал» представления об устранении нарушений закона несанкционированные врезки ликвидировали, работник предприятии за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечён к дисциплинарной ответственности.
Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и нарушение правил охраны водных объектов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Да наплевать ВОДОКАНАЛу на все эти штрафы, с населения на будущее в три раза больше вытащат.
Эконадзор нашёл крайнего! Не понимаю причём тут Водоканал?
Скорей прокуратура нашла..хотя, я тоже не понимаю причём тут водоканал..если этим тгк-2 владеет
Сливают воду всякие ук, а виноват как обычно водоканал