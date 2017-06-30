«Водоканал» получил штраф за загрязнение Северной Двины В ходе проверки эконадзор выявил нарушение природоохранного законодательства в Архангельске. В Северную Двину через врезки в дренажно-ливневую канализацию в районе Кафедрального Собора и улицы Адмирала Кузнецова сбрасывали неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды. После внесения директору МУП «Водоканал» представления об устранении нарушений закона несанкционированные врезки ликвидировали, работник предприятии за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечён к дисциплинарной ответственности. Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и нарушение правил охраны водных объектов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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