Житель Коноши пытался задушить знакомую электрическим проводом

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за кражи 47-летнего жителя Коноши, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, в ночь на 13 июля 2017 года в одном из домов в поселке Коноша пьяный подозреваемый накинул на шею уснувшей 29-летней знакомой электрический провод и затянул его вокруг шеи.

После того, как потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться, подозреваемый покинул место преступления, полагая, что лишил ее жизни.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.