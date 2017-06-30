В Архангельске мужчина до смерти избил отца и решил повременить до конца лета с явкой с повинной

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Архангельска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

7 июля 2017 года на улице Федора Абрамова в Архангельске между отцом и сыном, который пришел домой пьяным, произошел конфликт. Подозреваемый в порыве гнева нанес множественные удары руками и ногами по голове и груди. Затем положил тело на кровать и в несколько слоев укутал бельем, чтобы избежать распространения запаха.

Вчера подозреваемый был задержан по подозрению в совершении мелкой кражи. После доставления в отдел внутренних дел для разбирательства он признался в избиении отца, тело которого почти неделю пролежало у них дома.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что собирался сам обратиться в правоохранительные органы с явкой с повинной в конце лета, - сообщает пресс-служба регионального следкома.