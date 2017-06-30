С различными ушибами и травмой позвоночника пешеход был госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Пятница, 14 июля, 18:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/14/51793.html
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В Северодвинске мужчину сбили на пешеходном переходе.
13 июля на Архангельском шоссе водитель автомобиля Renault сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С различными ушибами и травмой позвоночника пешеход был госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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