В Красноборском районе группа молодых людей похитила и избила местного жителя

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 4-х жителей Красноборского района в возрасте от 16 до 26 лет, подозреваемых в разбое и похищении человека.

1 июля 2017 года ночью в Красноборске подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановили 26-летнего мужчину, проезжавшего мимо на велосипеде.

Они избивали местного жителя и требовали дать им денег. Затем силой поместили его в багажник автомобиля и увезли в лес, где продолжили избивать. Они вынудили потерпевшего отдать им тысячу рублей и отпустили его при условии, что он передаст им еще денег.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщил очевидец преступления, который видел, как несколько человек избили и засунули в багажник мужчину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.