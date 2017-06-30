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Четверг, 13 июля, 22:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/13/51783.html
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Под Архангельском произошло ДТП с участием трех машин
Накануне на 1225-м километре автодороги М8 водитель грузовика «ГАЗ» при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Opel. От удара грузовик отбросило на двигающийся за ним внедорожник Chevrolet.
В ДТП пострадал рулевой легковушки: мужчина получил ушиб головы, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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