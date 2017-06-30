Глава Котласского района Светлана Бральнина вновь находится под домашним арестом

Архангельский областной суд отменил решение Котласского суда, который постановил заменить домашний арест заключением под стражу.

16 мая дом Светланы Бральниной обыскали, она была задержана в ходе проверки деятельности районной администрации. После задержания городской суд избрал мерой пресечения домашний арест. Позднее выяснилось, что глава района подозревается в получении взятки от котласского предпринимателя в размере 880 тысяч рублей.

В СИЗО Бральнину перевели за-за нарушений условий домашнего ареста: согласно показаниям сотрудника УФСИН, обвиняемая покидала жилище, - сообщает ИА "Регион 29".

Однако судебная коллегия Архангельского областного суда установила, что этот вывод был сделан на основании сбоев, произошедших в работе электронного браслета, а доказательств того, что Бральнина, действительно, выходила, нет.

ОСуд отменил решение первой инстанции и учёл, что нарушения работы браслета фиксировались трижды в течение 20 минут.

Сама же обвиняемая объяснила, что места жительства не покидала, ограничения добросовестно исполняла и в случае отключения электричества связывалась с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.

Суд также установил, что у браслета, который был надет на обвиняемую, закончился срок действия сертификата соответствия, и его техосмотр не проводился.

Суд постановил освободить Бральнину из-под стражи, оставив её под домашним арестом до 15 июля 2017 года, сообщает пресс-служба областного суда.