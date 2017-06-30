Новости дня

В областном центре пенсионер попал под колеса иномарки

В Архангельске заведено уголовное дело на мужчину, напавшего на врача "скорой"

В Поморье мощные грозы стали причиной лесных пожаров

В Ленском районе два человека погибли в пожаре

Мобильная версия 16+

Четверг, 13 июля, 22:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/13/51781.html

Происшествия

Глава Котласского района Светлана Бральнина вновь находится под домашним арестом

Глава Котласского района Светлана Бральнина вновь находится под домашним арестом
Архангельский областной суд отменил решение Котласского суда, который постановил заменить домашний арест заключением под стражу.

16 мая дом Светланы Бральниной обыскали, она была задержана в ходе проверки деятельности районной администрации. После задержания городской суд избрал мерой пресечения домашний арест. Позднее выяснилось, что глава района подозревается в получении взятки от котласского предпринимателя в размере 880 тысяч рублей. 

В СИЗО Бральнину перевели за-за нарушений условий домашнего ареста: согласно показаниям сотрудника УФСИН, обвиняемая покидала жилище, - сообщает ИА "Регион 29".

Однако судебная коллегия Архангельского областного суда установила, что этот вывод был сделан на основании сбоев, произошедших в работе электронного браслета, а доказательств того, что Бральнина, действительно, выходила, нет.
ОСуд отменил решение первой инстанции и учёл, что нарушения работы браслета фиксировались трижды в течение 20 минут. 

Сама же обвиняемая объяснила, что места жительства не покидала, ограничения добросовестно исполняла и в случае отключения электричества связывалась с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.

Суд также установил, что у браслета, который был надет на обвиняемую, закончился срок действия сертификата соответствия, и его техосмотр не проводился.

Суд постановил освободить Бральнину из-под стражи, оставив её под домашним арестом до 15 июля 2017 года, сообщает пресс-служба областного суда.

Сегодня 14:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске заведено уголовное дело на мужчину, напавшего на врача "скорой"Сегодня 15:16

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список ForbesСегодня 13:55
8 комментариев

Пассивная блогосфераСегодня 10:25
18 комментариев

13 июля в Поморье ожидаются кратковременные дождиСегодня 08:30

Архангелогородцы напуганы таинственной паутиной, окутавшей кусты и даже зданияВчера 16:57

Происшествия

В областном центре пенсионер попал под колеса иномаркиСегодня 15:26

В Архангельске заведено уголовное дело на мужчину, напавшего на врача "скорой"Сегодня 15:16

В Поморье мощные грозы стали причиной лесных пожаровСегодня 15:02

В Ленском районе два человека погибли в пожареСегодня 14:59

Под Архангельском произошло ДТП с участием трех машинСегодня 14:04

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В "Соломбале-Арт" проводятся работы по ремонту пола

В Архангельске пройдёт первый водный фестиваль

Внесены изменения в маршруты автобусов №9 и №44

Пассивная блогосфера

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» встретили кита

«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции

Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона

АЦБК и САФУ будут совместно развивать кадровый потенциал отрасли в Арктической зоне России

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах

Бизнесмен Мильченко стал новым депутатом от "Справедливой России"

Феномен Палкина

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

В областном центре пенсионер попал под колеса иномарки

В Архангельске заведено уголовное дело на мужчину, напавшего на врача "скорой"

В Поморье мощные грозы стали причиной лесных пожаров

В Ленском районе два человека погибли в пожаре

Под Архангельском произошло ДТП с участием трех машин

В Поморье проходит региональный чемпионат по футболу

Северодвинская школьница победила на проекте «ПатриУм»

Ещё одну медаль на первенстве России по стрельбе завоевал северодвинец Михаил Исаков

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

В Добролюбовку поступили современные летописи

В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»

В Архангельске начала работу выставка художника-графиста Василия Вежливцева

Добролюбовка приглашает в летний читальный зал

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru