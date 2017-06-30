Житель Холмогорского района застрелил соседа на глазах у его жены

Приговором Архангельского областного суда 37-летний житель Холмогорского района Борис Б. признан виновным в убийстве с особой жестокостью.

В октябре 2016 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения незаконно, с использованием оружия, проник в квартиру соседа, после чего на глазах у супруги дважды выстрелил из охотничьего ружья в руку и голову мужчины. От полученных травм тот скончался на месте. Непосредственно после убийства осужденный высказал присутствовавшей там же супруге потерпевшего угрозу убийством, которую она в сложившейся ситуации восприняла реально и боялась ее осуществления. В последующем обвиняемый был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

Согласившись с позицией государственного обвинения, ориентировавшего суд на назначение наказания на длительный срок лишения свободы, суд по совокупности преступлений назначил Б. наказание в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

С осужденного в пользу потерпевшей, с учетом заявленных ею требований взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлениями в сумме 350 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.