Житель Коряжмы получил 190 часов обязательных работ за создание казино Мировой судья судебного участка №1 Коряжемского судебного района признал жителя Коряжмы Александра В. виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Установлено, что обвиняемый с использованием 10 игровых автоматов в период с 20.06.2016 по 02.03.2017 в условиях конспирации – с пропускным режимом для посетителей и видеонаблюдением организовал и проводил азартные игры в помещении бывшего магазина «Рыбачок» на улице Набережной им. Николая Островского. Незаконная деятельность игорного клуба пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ сроком 190 часов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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