Житель Коряжмы получил 190 часов обязательных работ за создание казино

Установлено, что обвиняемый с использованием 10 игровых автоматов в период с 20.06.2016 по 02.03.2017 в условиях конспирации – с пропускным режимом для посетителей и видеонаблюдением организовал и проводил азартные игры в помещении бывшего магазина «Рыбачок» на улице Набережной им. Николая Островского.
Незаконная деятельность игорного клуба пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ сроком 190 часов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.