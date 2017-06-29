Работники заведения пояснили прибывшим сотрудникам, что одна из посетительниц кафе пыталась расплатиться по счету пятитысячной купюрой с признаками подделки. Женщина была доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Четверг, 13 июля, 13:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/13/51773.html
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В Архангельске задержана женщина, которая пыталась расплатиться фальшивой купюрой
11 июля около 10 часов утра в Архангельский филиал Росгвардии поступил тревожный вызов из кафе, расположенного на Ленинградском проспекте.
Работники заведения пояснили прибывшим сотрудникам, что одна из посетительниц кафе пыталась расплатиться по счету пятитысячной купюрой с признаками подделки. Женщина была доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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